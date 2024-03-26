"Ramazanda Bir Filistin Gecesi”nde hangi içerikler yer aldı?
Ankara
TRT’nin Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla düzenlediği, "Ramazanda Bir Filistin Gecesi" etkinliği yoğun ilgi gördü. İki gün süren etkinlikte çok sayıda belgesel gösterildi ve oturumlar düzenlendi. Gecede gösterilen “Kaçış yok: Refah’tan sesler” isimli belgeselin yapımcısı, Gazeteci Zümrüt Sönmez ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.