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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor
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"Ramazanda Bir Filistin Gecesi”nde hangi içerikler yer aldı?

Ümmühan Atak  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
"Ramazanda Bir Filistin Gecesi”nde hangi içerikler yer aldı?

Ankara

 TRT’nin Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla düzenlediği, "Ramazanda Bir Filistin Gecesi" etkinliği yoğun ilgi gördü. İki gün süren etkinlikte çok sayıda belgesel gösterildi ve oturumlar düzenlendi. Gecede gösterilen “Kaçış yok: Refah’tan sesler” isimli belgeselin yapımcısı, Gazeteci Zümrüt Sönmez ile konuştuk.

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