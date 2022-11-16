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Polonya’ya düşen ve NATO’yu harekete geçiren füzelerin kaynağı ne?

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne, kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Gelişmeleri AA Polonya Muhabiri Murat Temizer ile konuştuk.

Halil İbrahim Ciğer   | 16.11.2022
Polonya’ya düşen ve NATO’yu harekete geçiren füzelerin kaynağı ne?

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne, kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Söz konusu gelişmenin ardından Polonya’da, ülkenin ulusal güvenlik komitesi acil toplanırken, NATO da acil nitelikli toplantı kararı aldı. Gelişmeleri AA Polonya Muhabiri Murat Temizer ile konuştuk.  Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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