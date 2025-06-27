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Ortadoğu’daki kriz ABD’de nasıl bir fay hattı ortaya çıkardı?

İran ve İsrail’deki savaş ABD’nin hava saldırısıyla sona erdi. İran’a yapılan bombardıman, ABD içinde nasıl bir bölünmeyi ortaya çıkardı. Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat anlatıyor.

Ömer Faruk Çalışkan  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
Ortadoğu’daki kriz ABD’de nasıl bir fay hattı ortaya çıkardı?

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