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İsrail-İran krizinde Çin nasıl bir duruş sergiledi?

Tuba Memiş Çürük  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
İsrail-İran krizinde Çin nasıl bir duruş sergiledi?

Ankara

İsrail-İran çatışması büyürken Pekin yönetimi yalnızca ‘derin endişe’ açıklamasıyla dikkati çekmişti. Enerji bağımlılığı ve küresel dengenin öne çıktığı bu kriz ortamında Çin nasıl bir duruş sergiledi? Anadolu Ajansı Pekin Muhabiri Emre Aytekin’le konuştuk.

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