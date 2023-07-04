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Noter huzurunda gayrimenkul satışı neler getirecek?

Türkiye’de gayrimenkullerin satış işlemleri bugün ilk kez noterler tarafından da yapılmaya başlandı. Ayrıntıları, Anadolu Ajansı Muhabiri Kemal Karadağ ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
Noter huzurunda gayrimenkul satışı neler getirecek?

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