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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma için Marmara İlahiyat Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas, Nef firması ile sarı-kırmızılı kulüp arasındaki iş birliğine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşuyor.
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Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'u gözyaşlarına boğan maçın hikayesi

Sefa Şengül   | 12.10.2021
Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'u gözyaşlarına boğan maçın hikayesi

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürdü. AA Spor muhabiri Hilmi Sever bu müthiş geri dönüşün hikayesini anlattı.

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