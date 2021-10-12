Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'u gözyaşlarına boğan maçın hikayesi
A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürdü. AA Spor muhabiri Hilmi Sever bu müthiş geri dönüşün hikayesini anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.