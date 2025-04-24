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Milli Mücadele’nin Yol Haritası: Misak-ı Milli

Misak-ı Milli hangi koşullarda ortaya çıktı? Misak-ı Milli’nin kabul şartları nelerdi ve günümüze nasıl yansıyor? Detayları, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Budak ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Milli Mücadele’nin Yol Haritası: Misak-ı Milli

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