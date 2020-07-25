Mavi Nil sorunu Türkiye-Etiyopya stratejik ortaklığını güçlendirir mi?
Darbe sonrası Türkiye-Mısır ilişkilerinin kötüleşmiş olması Mavi Nil sorununda Türkiye’nin Etiyopya’ya destek verebileceğini düşündürüyor. Ancak Türkiye uzun vadede hem Sudan’ı hem de Mısır’ı kaybetmeyi göze almayarak temkinli siyaset izleyecektir.
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