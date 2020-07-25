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Mavi Nil sorunu Türkiye-Etiyopya stratejik ortaklığını güçlendirir mi?

Darbe sonrası Türkiye-Mısır ilişkilerinin kötüleşmiş olması Mavi Nil sorununda Türkiye’nin Etiyopya’ya destek verebileceğini düşündürüyor. Ancak Türkiye uzun vadede hem Sudan’ı hem de Mısır’ı kaybetmeyi göze almayarak temkinli siyaset izleyecektir.

25.07.2020
Mavi Nil sorunu Türkiye-Etiyopya stratejik ortaklığını güçlendirir mi?

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