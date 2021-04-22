MAHREÇ DÜNYA - İsrail ve Yunanistan'ın askeri işbirliğinde amaçları aynı mı?
İsrail ve Yunanistan arasındaki askeri işbirliğine bu hafta yeni bir anlaşma da eklendi. Anadolu Ajansı'nın bu ülkelerdeki donanımlı temsilcileri, Atina'dan Tevfik Durul ve Kudüs'ten Turgut Alp Boyraz ile konuştuk.
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