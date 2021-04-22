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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında Ankara’da düzenlenen “Afet Risklerine Karşı Hep Birlikte” temalı programın protokol imza törenine katılıyor.
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MAHREÇ DÜNYA - İsrail ve Yunanistan'ın askeri işbirliğinde amaçları aynı mı?

İsrail ve Yunanistan arasındaki askeri işbirliğine bu hafta yeni bir anlaşma da eklendi. Anadolu Ajansı'nın bu ülkelerdeki donanımlı temsilcileri, Atina'dan Tevfik Durul ve Kudüs'ten Turgut Alp Boyraz ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 22.04.2021
MAHREÇ DÜNYA - İsrail ve Yunanistan'ın askeri işbirliğinde amaçları aynı mı?

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