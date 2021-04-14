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Libya heyetinin Ankara çıkarması

Anadolu Ajansı’nın dünyanın dört bir köşesindeki tecrübeli muhabirleriyle gündemdeki sıcak konuları ele alıyoruz.

Ömer Faruk Çalışkan   | 14.04.2021
Libya heyetinin Ankara çıkarması

Libya'daki geçici hükümet tam kadro Ankara'yı ziyaret ederek Avrupa devletlerine hangi mesajı verdi? Trablus ile Ankara'nın işbirliği hangi alanlara yayılacak? Libya'daki geçiş sürecinin Aralık'taki seçimlere kadar nasıl geçmesi bekleniyor? Anadolu Ajansı'nın uzman ekibi anlatıyor: Trablus'tan Aydoğan Kalabalık, Ankara'dan Enes Canlı, Faruk Çalışkan'ın sorularını cevapladı.

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