Libya heyetinin Ankara çıkarması
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Libya'daki geçici hükümet tam kadro Ankara'yı ziyaret ederek Avrupa devletlerine hangi mesajı verdi? Trablus ile Ankara'nın işbirliği hangi alanlara yayılacak? Libya'daki geçiş sürecinin Aralık'taki seçimlere kadar nasıl geçmesi bekleniyor? Anadolu Ajansı'nın uzman ekibi anlatıyor: Trablus'tan Aydoğan Kalabalık, Ankara'dan Enes Canlı, Faruk Çalışkan'ın sorularını cevapladı.
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