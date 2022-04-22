Kur'an-ı Kerim yakarak yapılan provokasyonun hikayesi

Ankara
Danimarkalı yabancı düşmanı Rasmus Paludan’ın Müslümanlara karşı provokasyonlarına Avrupa’da sadece iki ülkede izin veriliyor: Danimarka ve İsveç.
Müslüman mahallelerine gidiyor, cami önlerinde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim yakıyor, İslam peygamberine hakaret ediyor.
Stokholm’deki AA Muhabiri Atila Altuntaş, bu iki ülkedeki yetkilileri zorlayacak en önemli faktörün, Müslüman ülkelerin uygulayacağı ekonomik yaptırımlar olabileceğini anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.