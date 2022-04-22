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Kur'an-ı Kerim yakarak yapılan provokasyonun hikayesi

Ömer Faruk Çalışkan   | 22.04.2022
Kur'an-ı Kerim yakarak yapılan provokasyonun hikayesi

Ankara

Danimarkalı yabancı düşmanı Rasmus Paludan’ın Müslümanlara karşı provokasyonlarına Avrupa’da sadece iki ülkede izin veriliyor: Danimarka ve İsveç.

Müslüman mahallelerine gidiyor, cami önlerinde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim yakıyor, İslam peygamberine hakaret ediyor.

Stokholm’deki AA Muhabiri Atila Altuntaş, bu iki ülkedeki yetkilileri zorlayacak en önemli faktörün, Müslüman ülkelerin uygulayacağı ekonomik yaptırımlar olabileceğini anlattı.

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