Körfez-İsrail normalleşmesi bölgede yeni dengelerin oluşumuna zemin hazırlıyor
Körfez ülkelerinin son dönemde İsrail’le zaten normal olan ilişkilerini alenileştirme kararı alması Orta Doğu bölgesindeki güç ve güvenlik mimarisinde yeni dengeler ortaya çıkaracak bir potansiyel taşıyor.
Ankara
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