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İsrail, Gazze’ye gönderilen insani yardımları nasıl engelliyor?

İsrail ordusu son 10 günde Gazze'de Filistinlilerin sığındığı 8 okula saldırı düzenledi. İsrail’in yardımları nasıl engellediğini ve bölgedeki son durumu, Anadolu Ajansı Muhabiri Enes Canlı ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
İsrail, Gazze’ye gönderilen insani yardımları nasıl engelliyor?

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