Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” programına katılıyor
Galatasaray’ın Union Saint-Gilloise maçı öncesi hazırlıkları ne durumda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika'dan Union Saint-Gilloise takımını konuk edecek. RAMS Park'taki müsabaka bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Kritik karşılaşmanın tüm detaylarını Anadolu Ajansı Spor Muhabiri Emrah Oktay aktardı.

Betül Sümeyye Us  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Galatasaray’ın Union Saint-Gilloise maçı öncesi hazırlıkları ne durumda?

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Ankara'daki "Kore'de Savaşan Türkler Anıtı"nı ziyaret etti
Mardin'de bir çift ile 5 yaşındaki çocukları evde ölü bulundu
Samsun Kızılırmak Deltası'nda suları çekilen göller sonbahar yağışlarıyla canlandı
İstanbul'da yasa dışı yaban hayatı ürünlerine el konuldu
Milli İstihbarat Akademisi, kış okulu başvurularını açtı

