Dolar
42.44
Euro
49.03
Altın
4,130.67
ETH/USDT
2,891.00
BTC/USDT
87,375.00
BIST 100
10,844.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” programına katılıyor
logo
Podcast

“10. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali”nde bu yıl neler öne çıkıyor?

Ümmühan Atak  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
“10. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali”nde bu yıl neler öne çıkıyor?

İstanbul
Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen “10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali” başladı. Ustalık  sınıfları ve Filistin özel gösterimleriyle dikkat çeken festivalin detaylarını Festival Başkanı Aşkın Özcan ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Ankara'daki "Kore'de Savaşan Türkler Anıtı"nı ziyaret etti
Mardin'de bir çift ile 5 yaşındaki çocukları evde ölü bulundu
Samsun Kızılırmak Deltası'nda suları çekilen göller sonbahar yağışlarıyla canlandı
İstanbul'da yasa dışı yaban hayatı ürünlerine el konuldu
Milli İstihbarat Akademisi, kış okulu başvurularını açtı

Benzer haberler

“10. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali”nde bu yıl neler öne çıkıyor?

“10. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali”nde bu yıl neler öne çıkıyor?

Galatasaray’ın Union Saint-Gilloise maçı öncesi hazırlıkları ne durumda?

Kalp sağlığını korumanın yolları neler?

Epstein dosyası, Washington'da nelere yol açacak? 

Epstein dosyası, Washington'da nelere yol açacak? 
BM’de kabul edilen ABD tasarısı Gazze’de neyi değiştirecek?

BM’de kabul edilen ABD tasarısı Gazze’de neyi değiştirecek?
Savaşın ortasında kalan çocuklar temel haklarından nasıl mahrum kalıyor?

Savaşın ortasında kalan çocuklar temel haklarından nasıl mahrum kalıyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet