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Filistinli karikatürist Naci el-Ali’nin “Hanzala” karakteri nasıl etkili oldu?

Ümmühan Atak  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Filistinli karikatürist Naci el-Ali’nin “Hanzala” karakteri nasıl etkili oldu?

Ankara

İsrail işgali altındaki Filistin'in dramını yansıtan sembol çizgi karakter Hanzala'nın karikatüristi Naci el-Ali'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 37 yıl geçti. Yazar Peren Birsaygılı Mut ile Naci el-Ali'yi ve Hanzala’nın bugüne dek uzanan etkilerini konuştuk.

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