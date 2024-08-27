Filistinli karikatürist Naci el-Ali’nin “Hanzala” karakteri nasıl etkili oldu?
Ankara
İsrail işgali altındaki Filistin'in dramını yansıtan sembol çizgi karakter Hanzala'nın karikatüristi Naci el-Ali'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 37 yıl geçti. Yazar Peren Birsaygılı Mut ile Naci el-Ali'yi ve Hanzala’nın bugüne dek uzanan etkilerini konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.