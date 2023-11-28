Filistin-İsrail çatışmasına verilen ‘insani ara’ süresinde neler yaşandı?
Ankara
İsrail ve Hamas arasında varılan uzlaşma uyarınca esir takası yapılması için çatışmalara ara verildi. Fakat İsrail, verilen ara süresinde Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik keyfi gözaltılarına devam etti. Anadolu Ajansı Kudüs Muhabiri Enes Canlı ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.