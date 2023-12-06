Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan nasıl bir ilmi miras bıraktı?
Ankara
Eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı (İSİLAY) Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan 4 Aralık’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İlim ve siyaset adamı Lütfi Doğan’ın hayatını ve ilmi çalışmalarını yeğeni Büyükelçi Ömer Faruk Doğan ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.