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Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan nasıl bir ilmi miras bıraktı?

Betül Sümeyye Us  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan nasıl bir ilmi miras bıraktı?

Ankara

Eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı (İSİLAY) Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan 4 Aralık’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İlim ve siyaset adamı Lütfi Doğan’ın hayatını ve ilmi çalışmalarını yeğeni Büyükelçi Ömer Faruk Doğan ile konuştuk.

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