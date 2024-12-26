Erken seçim sürecindeki Almanya'da son durum ne?
Ankara
Üç partili koalisyon hükümeti 3 yıllık bir sürecin ardından 6 Kasım’da Hür Demokrat Parti'nin (FDP) koalisyondan ayrılmasıyla birlikte sona erdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Federal Meclis'ten güven oyu talep etti. Başbakan Scholz, 16 Aralık’ta Federal Meclis’te yapılan güven oylamasında güven oyu alamadı ve böylelikle erken seçim süreci başladı. Almanya’daki siyasi belirsizliği, Anadolu Ajansı Berlin Muhabiri Cüneyt Karadağ ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.