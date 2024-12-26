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Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında önceki gün meydana gelen, 11 çalışanın öldüğü, 7 kişinin yaralandığı patlama güvenlik kamerasına yansıdı. VTR
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Erken seçim sürecindeki Almanya'da son durum ne?

Tuba Memiş  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Erken seçim sürecindeki Almanya'da son durum ne?

Ankara

Üç partili koalisyon hükümeti 3 yıllık bir sürecin ardından 6 Kasım’da Hür Demokrat Parti'nin (FDP) koalisyondan ayrılmasıyla birlikte sona erdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Federal Meclis'ten güven oyu talep etti. Başbakan Scholz, 16 Aralık’ta Federal Meclis’te yapılan güven oylamasında güven oyu alamadı ve böylelikle erken seçim süreci başladı. Almanya’daki siyasi belirsizliği, Anadolu Ajansı Berlin Muhabiri Cüneyt Karadağ ile konuştuk.

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