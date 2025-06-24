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Hüseyin Goncagül neden çocuklar için sahneye çıkıyordu?

Geçtiğimiz günlerde, kalp rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden Tiyatro Oyuncusu, Sanatçı Hüseyin Goncagül’ü, yaklaşık 40 yıllık dostu olan Şair ve Sunucu İbrahim Sadri ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Hüseyin Goncagül neden çocuklar için sahneye çıkıyordu?

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