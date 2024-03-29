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Elektronik atıklarla mücadele nasıl olmalı?

Ömer Faruk Çalışkan  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
Elektronik atıklarla mücadele nasıl olmalı?

Ankara

2022 yılında dünya genelinde 62 milyon tona ulaşan elektronik atıklar havayı, toprağı ve suyu ciddi ölçüde kirletiyor. 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı ile elektronik atıkların dönüşümünü ve doğaya olan zararlarının önlenmesi için neler yapılabileceğini konuştuk.

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