Elektronik atıklarla mücadele nasıl olmalı?
Ankara
2022 yılında dünya genelinde 62 milyon tona ulaşan elektronik atıklar havayı, toprağı ve suyu ciddi ölçüde kirletiyor. 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı ile elektronik atıkların dönüşümünü ve doğaya olan zararlarının önlenmesi için neler yapılabileceğini konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.