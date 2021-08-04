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Dünyanın bilinen en kısa boylu insanları olan pigmeler yaşantılarına nasıl devam ediyor?

AA Kamerun muhabiri Ahmet Emin Dönmez, ülkenin batısındaki Kribi bölgesinde Pigmelerle birkaç gün geçirerek onların yaşamlarını takip etti.

Sefa Şengül   | 04.08.2021
Dünyanın bilinen en kısa boylu insanları olan pigmeler yaşantılarına nasıl devam ediyor?

Orta ve Batı Afrika'nın Atlas Okyanusu'na yakın ormanlık alanlarında yaşayan ve dünyanın en kısa boylu insanları olarak bilinen Pigmeler, aradan geçen binlerce yıla rağmen avcılık kültürünü devam ettirmeye çalışıyor. AA Kamerun muhabiri Ahmet Emin Dönmez, ülkenin batısındaki Kribi bölgesinde Pigmelerle birkaç gün geçirerek onların yaşamlarını takip etti.

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