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"Buğday Tanesi" filmi engellilere nasıl umut veriyor?

Ümmühan Atak  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
"Buğday Tanesi" filmi engellilere nasıl umut veriyor?

Ankara

Henüz bebekken uyuması için bırakıldığı buğday tarlasında çıkan yangın sebebiyle vücudunda yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi festivallerinden ödülle dönüyor. Filmin ortaya çıkış sürecini ve yankılarını filmin senaristliğini de üstelenen İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ile konuştuk.

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