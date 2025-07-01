"Buğday Tanesi" filmi engellilere nasıl umut veriyor?
Ankara
Henüz bebekken uyuması için bırakıldığı buğday tarlasında çıkan yangın sebebiyle vücudunda yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi festivallerinden ödülle dönüyor. Filmin ortaya çıkış sürecini ve yankılarını filmin senaristliğini de üstelenen İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.