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Doğurganlık oranlarının hızla azalması Türkiye demografisini nasıl etkiliyor?

Betül Sümeyye Us  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Doğurganlık oranlarının hızla azalması Türkiye demografisini nasıl etkiliyor?

Ankara

Türkiye’de doğurganlık hızının kritik eşik olan 2,1’in altına düşmesi, nüfusun yaşlanması ve genç nüfusun azalması riskini büyütüyor. Bu değişim ülke demografisini nasıl etkiler? Doğurganlık oranlarının hızla düşmesi, Türkiye'nin genç nüfus avantajını kaybetmesine neden olabilir mi? Detayları İstanbul Medeniyet Üni. Öğr. Üyesi Dr. Elyesa Koytak ile konuştuk.

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