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Deprem bölgesindeki ekonominin yeniden canlandırılması için hangi çalışmalar yapılıyor?

Betül Sümeyye Us  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Deprem bölgesindeki ekonominin yeniden canlandırılması için hangi çalışmalar yapılıyor?

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin üzerinden 124 gün geçti. Deprem bölgesinde yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Deprem bölgesindeki son durumu, ekonomik faaliyetleri ve geçici işyerlerini, Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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