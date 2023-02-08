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Deprem bölgesinde psikososyal destek çalışmaları nasıl yürütülüyor?

08.02.2023
Deprem bölgesinde psikososyal destek çalışmaları nasıl yürütülüyor?

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesinde en önemli ihtiyaçlardan birisi de psikolojik destek. Aile ve Ssoyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Cem Uraldı, afet sonrasında bakanlığın yürüttüğü psikososyal destek çalışmalarının detaylarını anlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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