Dolar
28.17
Euro
29.79
Altın
2,005.90
ETH/USDT
1,790.00
BTC/USDT
34,073.00
BIST 100
7,706.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Cumhuriyet döneminde Türk şiiri hangi isimlerle gelişti?

Ümmühan Atak  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Cumhuriyet döneminde Türk şiiri hangi isimlerle gelişti?

Ahmet Haşim, Yahya Kemal gibi Türk şiirinin Cumhuriyet dönemine damga vuran isimlerinden günümüz şairlerine kadar geçen süreci, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Karataş ile konuştuk.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SOLOTÜRK Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı
Pakistan Başbakanı Kakar: Türkiye bölgesel ve küresel ilişkilerde önemli bir rol oynadı
Hava Kuvvetleri Komutanlığından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel gösteri uçuşları
Elbistan'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel 126 konut teslim edilecek
ATAK ve GÖKBEY, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için uçtu

Benzer haberler

Cumhuriyet döneminde Türk şiiri hangi isimlerle gelişti?

Cumhuriyet döneminde Türk şiiri hangi isimlerle gelişti?

Cumhuriyet dönemi sağlıkçı kıyafetlerini giyen sağlık çalışanları, Ankara'da yürüyüş düzenledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet