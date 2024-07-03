Avrupa Parlamentosu seçimleri Almanya siyasetini nasıl etkiledi?
Ankara
6-9 Haziran'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ önemli kazanımlar elde etti. Almanya İçin Alternatif (AfD), merkez sağ muhalefetin ardından Almanya'da en çok oy alan ikinci parti oldu. Peki aşırı sağın artması Almanya siyasetini nasıl etkiledi? Detayları Anadolu Ajansı Berlin Muhabiri Erbil Başay ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.