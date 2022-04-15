Atak helikopterinin Filipinler yolculuğu ve savunma sanayisi ihracatında Türkiye’nin başarısı
Atak helikopterinin ilk yurt dışı teslimatıyla ihracat faaliyetlerinde önemli bir adım atan Türk savunma sanayisi, Filipinler ve farklı ülkelerde yeni ihracatları duyurmaya hazırlanıyor. Biz de Atak helikopterinin Filipinler yolculuğunu ve Türk savunma sanayisinin ihracat başarısını AA muhabiri Göksel Yıldırım’dan dinledik.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.