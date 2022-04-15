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Atak helikopterinin Filipinler yolculuğu ve savunma sanayisi ihracatında Türkiye’nin başarısı

Sefa Şengül   | 15.04.2022
Atak helikopterinin Filipinler yolculuğu ve savunma sanayisi ihracatında Türkiye’nin başarısı

Atak helikopterinin ilk yurt dışı teslimatıyla ihracat faaliyetlerinde önemli bir adım atan Türk savunma sanayisi, Filipinler ve farklı ülkelerde yeni ihracatları duyurmaya hazırlanıyor. Biz de Atak helikopterinin Filipinler yolculuğunu ve Türk savunma sanayisinin ihracat başarısını AA muhabiri Göksel Yıldırım’dan dinledik.

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