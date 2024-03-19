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Cumhurbaşkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni”ne canlı bağlantı ile katılıyor.
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AKM’de ramazan ayına özel neler var?

Ramazan ayı ve 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü vesileleriyle Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen etkinliklerin detaylarını AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
AKM’de ramazan ayına özel neler var?

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