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Bazı bölgeler için sağanak uyarısı

İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Aykut Karadağ  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
Bazı bölgeler için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı, Yozgat ile Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ve Kastamonu çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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