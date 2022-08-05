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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan’ı ziyaret etti

Vaşington Raporu, ABD’de yaşanan haftalık gelişmelerin nabzını tutuyor.

Halil İbrahim Ciğer   | 05.08.2022
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan’ı ziyaret etti

Rekabet Kurulu Nesine.com hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Mersin'deki orman yangınına 3. gününde müdahale ediliyor
Diyarbakır'da 'Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel Operasyonu' başlatıldı
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