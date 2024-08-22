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ABD’de Trump-Harris yarışında son durum ne?

Tuba Memiş  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
ABD’de Trump-Harris yarışında son durum ne?

Ankara
Amerika Birleşik Devletleri’nde seçim süreci devam ediyor. Başkan Biden’ın yarıştan çekilmesinin ardından yerine geçen Kamala Harris ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump yarışında son durum ne? Salıncak eyaletler hangi adayı destekliyor? ABD’deki seçim atmosferini Anadolu Ajansı Washington Muhabiri Hakan Çopur ile konuştuk.

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