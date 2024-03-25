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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye'nin Huzuru, İzmir'in Huzuru" programında konuşuyor.
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“Yıkanmış Kolombiya”, “Anaerobik Etiyopya” nedir? Kahveye hangi işlemler uygulanır?

Kahve çekirdekleri hangi işlemlere tabi tutulur? Yıkama nasıl yapılır? Anaerobik kahve nedir? Kahve Uzmanı Yunus Çakmak ile konuştuk.

Sefa Şengül  | 25.03.2024 - Güncelleme : 25.03.2024
“Yıkanmış Kolombiya”, “Anaerobik Etiyopya” nedir? Kahveye hangi işlemler uygulanır?

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