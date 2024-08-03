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Spor, Paris 2024

Paris'te futbol erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda futbol erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Bozhan Memiş  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Paris'te futbol erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Paris

Paris, Lyon, Marsilya ve Bordeaux'da oynanan müsabakalarda ABD'yi 4-0 yenen Fas, Japonya'yı 3-0 mağlup eden İspanya, Arjantin'i 1-0'lık skorla geçen Fransa ile normal süresi 1-1 berabere biten maçta uzatma penaltı atışları sonucu Paraguay'a 5-4 üstünlük sağlayan Mısır, adını yarı finale yazdırdı.

Futbolda 5 Ağustos Pazartesi günü oynanacak yarı final eşleşmeleri şöyle:

19.00 Fas-İspanya (Marsilya)

21.00 Fransa-Mısır (Lyon)

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