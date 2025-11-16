Dolar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde vefat eden Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı için düzenlenecek tören öncesi açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'da Edin Visca, bu sezon süre alamıyor

Türkiye'de RAMS Başakşehir ve Trabzonspor formasıyla 15. sezonunu geçiren, istikrar ve performansıyla beğeni kazanan Edin Visca, bu sezon bordo-mavililerde görev alamıyor.

Selçuk Kılıç  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Trabzonspor'da Edin Visca, bu sezon süre alamıyor

Trabzon

Başakşehir'e Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'dan 2011-12 sezonunda transfer olan ve burada 10,5 sezon geçiren 35 yaşındaki oyuncu, 2021-22 sezonunun ara transfer döneminde 4,3 milyon avro karşılığında Trabzonspor kadrosuna katıldı.

Tecrübeli futbolcu, bir sezonu TFF 1. Lig'de olmak üzere Başakşehir ve Trabzonspor formalarıyla Türkiye'de 15. sezonunu yaşayarak istikrarlı oyuncuların başında geldi.

Trabzonspor'da takım kaptanlığı görevine getirilen deneyimli futbolcu, iki takımda toplam 526 resmi karşılaşmaya çıkarken 131 kez ağları havalandırdı ve asistleriyle lige damga vurdu.

Bu sezon sadece bir maçta ilk 11'de başladı

Teknik direktör Fatih Tekke, 35 yaşındaki oyuncuya ligin 12 haftasında fazla süre vermedi.

Kocaelispor maçında 13, Kasımpaşa maçında 65, Hesap.com Antalyaspor maçında 19 dakika süre alan deneyimli oyuncu, Samsunspor maçında ise kadroda yer almasına karşın forma giyemedi.

Fenerbahçe karşısında 14, Gaziantep FK maçında 33, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında 10 dakika oynayan deneyimli oyuncu, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında süre alamadı.

Visca, ikas Eyüpspor karşılaşmasında sadece 5 dakika görev yaparken Galatasaray maçında oynamadı ve son olarak da Corendon Alanyaspor maçında 14 dakika sahada kaldı.

İlk 12 haftada sadece 1 maçta ilk 11'de görev yapan Visca, 173 dakika sahada görev yaarken skor katkısı sağlayamadı.

Visca, haftada ortalama olarak 14 dakika forma giydi.

2 kez şampiyonluk yaşadı

Edin Visca, Başakşehir'de 2019-2020, Trabzonspor formasıyla da 2021-2022'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Visca, 2022-2023 sezonunda Trabzonspor'un Süper Kupa, 2013-2014'te de Başakşehir'in TFF 1. Lig şampiyonluğu kadrosunda yer aldı.

