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Spor, Paris 2024

Modern pentatlon branşında milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu Paris'te finale kaldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın modern pentatlon branşında milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, finale yükseldi.

Muhammed Boztepe  | 10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
Modern pentatlon branşında milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu Paris'te finale kaldı

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'teki Versay Sarayı'nda modern pentatlon yarı final B grubundaki müsabakalar yapıldı.

Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, eskrimde 209, binicilikte 300, yüzmede 277, koşu-atışta 606 ve toplam 1392 puanla 7. sırayı alarak finale yükseldi.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 5. olan milli sporcunun final mücadelesi yarın TSİ 12.00'de başlayacak.

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