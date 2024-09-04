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Spor, Paris 2024

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda finale yükseldi

Golbol Kadın Milli Takımı, Brezilya'yı 3-1 yenerek Paralimpik Oyunları'nda finale yükseldi.

Erkan Tiryaki  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda finale yükseldi Fotoğraf: Ahmet İzgi/AA

Paris

South Paris Arena'da oynanan yarı final müsabakasında, son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Türkiye, Brezilya ile karşılaştı.

İlk yarıyı 3-1 önde kapatan milli takım, ikinci devrede üstünlüğünü koruyarak maçı 3-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Türkiye, yarın finalde TSİ 18.45'te İsrail'le karşılaşacak.

Rio 2016 ve Tokyo 2020'nin şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı, üst üste 3. kez finalde yer alacak.

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