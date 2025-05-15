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Dünya

Putin, Brezilyalı mevkidaşı Lula da Silva ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'den dönen Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dmitri Chirciu  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Putin, Brezilyalı mevkidaşı Lula da Silva ile telefonda görüştü

Moskova

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Lula da Silva'nın Çin'den dönüş yaptığı ve uçağının başkent Moskova'ya teknik iniş yaptığı belirtildi.

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Bu esnada Lula da Silva'nın Putin ile telefonda görüştüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lula da Silva, Çin'e yaptığı ziyaretin sonuçlarına ilişkin izlenimlerini paylaşarak, Pekin'de, Putin'in İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakereleri yeniden başlatma yönündeki teklifini destekleyen ortak bildirinin kabul edildiğine dikkati çekti. Brezilya Devlet Başkanı müzakerelere katkıda bulunmak için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu dile getirdi."

Açıklamada, Putin'in Brezilya ve Çin yönetimine Ukrayna krizinin barış sürecine katkıda bulunma niyetinden dolayı teşekkür ettiği belirtildi.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Çin'in başkenti Pekin'de yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'den, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine katılmasını isteyeceğini bugün bildirmişti.

Brezilya'nın Moskova Büyükelçiliği, Lula da Silva'nın Moskova'da kısa bir mola verdikten sonra Rusya'dan ayrıldığını açıklamıştı.

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