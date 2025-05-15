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NBA'de Timberwolves, Batı Konferansı finaline yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors'u 121-110 yenen Minnessota Timberwolves, seriyi 4-1 kazanarak konferans finaline yükseldi.

Selçuk Buğra Gökalp  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
NBA'de Timberwolves, Batı Konferansı finaline yükseldi

Ankara

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Timberwolves, konuk ettiği Warriors'u 11 sayı farkla yenerek finale çıktı.

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Ev sahibi takımda Julius Randle 29 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Anthony Edwards da 22 sayı, 12 asist ve 7 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Yıldız oyuncu Stephen Curry'nin sakatlığı sebebiyle forma giyemediği Warriors'ta Brandin Podziemski 28, Jonathan Kuminga 26 sayıyla oynadı.

Minnessota Timberwolves, Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Celtics seriyi 3-2'ye getirdi

Doğu Konferansı yarı finalinde Boston Celtics, New York Knicks'i evinde 127-102 mağlup ederek seriyi 3-2'ye getirdi.

TD Garden'daki karşılaşmada son şampiyon Celtics, Derrick White'ın 34 sayı ve Jaylen Brown'un 26 sayı ve 12 asistlik performansıyla seriyi 6. maça uzattı.

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