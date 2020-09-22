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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı ile Naturelgaz arasında Türk Telekom Stadı’nda düzenlenen forma sırt sponsorluğu imza törenine katılıyor Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile görüştü
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Politika, Libya

Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye bölgenin istikrar kazanması için gayret göstermeyi sürdürecek

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Meşri ile görüştü. Akar, görüşmede "Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini" vurguladı.

Sarp Özer   | 22.09.2020
Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye bölgenin istikrar kazanması için gayret göstermeyi sürdürecek

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen Akar ve Meşri arasındaki görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Akar tarafından, Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarına vurgu yapıldı, "Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceği" belirtildi.

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını aktaran Bakan Akar tarafından Türkiye'nin "Libya Libyalılarındır" anlayışıyla bölgenin istikrar kazanması için elinden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceği, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği kaydedildi.

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