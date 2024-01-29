Dolar
30.35
Euro
32.81
Altın
2,032.93
ETH/USDT
2,245.80
BTC/USDT
41,988.00
BIST 100
8,469.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sultangazi'de kadınlarla buluşma programında konuşuyor.
logo
Kurumsal Haberler

Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri"nde oyu "Dolunay ve Akıncı"ya

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gökhan Yılmaz  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri"nde oyu "Dolunay ve Akıncı"ya Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Hacıbektaşoğlu, "Yılın Kareleri" oylamasında AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Madenciler" fotoğrafına oy veren Hacıbektaşoğlu, "Gazze: Kanıt" seçkisinde ise Mohammad Fayq tarafından çekilen "Toplu mezar" karesini seçti.

Hacıbektaşoğlu, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Haber"de Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğraflarını oyladı.

Hacıbektaşoğlu, AA'nın yaptığı işlerin sadece ülkede değil dünyada da ses getirdiğini söyledi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve insanın seçmekte zorlandığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Fotoğrafın gücü insanlığın yüzüne çarpıyor. Güzel ve acı fotoğraflar var. Milletimizi ve insanlığı Allah iyiliklerle, güzelliklerle karşılaştırsın. Bu anlamda fotoğraflarımız da güzel olsun." dedi.

Hacıbektaşoğlu, deprem bölgesinden ve Gazze'den çok acı fotoğraflar olduğunu dile getirerek, yaşamını yitiren insanlara Allah'tan rahmet diledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın adı "Çukurova Uluslararası Havalimanı" olarak değişti
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
Dışişleri Bakanı Fidan: Uluslararası kamuoyunu, 2 milyon insanın yok edilmesini önleyici tedbirler almaya davet ediyorum
Adana'da 1589 deprem konutu şubat sonuna kadar teslim edilecek
Adana'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Benzer haberler

Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri"nde oyu "Dolunay ve Akıncı"ya

Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri"nde oyu "Dolunay ve Akıncı"ya

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Hayat yolculuğu" oldu

Ilgaz Dağı'nda AA'nın "Yılın Kareleri" oylandı

Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 70 gündür aranıyor

Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 70 gündür aranıyor
Kütahya Valisi Musa Işın AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kütahya Valisi Musa Işın AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı'nın tercihi "Dünyanın sultanları"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı'nın tercihi "Dünyanın sultanları"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet