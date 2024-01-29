Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri"nde oyu "Dolunay ve Akıncı"ya
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Zonguldak
Hacıbektaşoğlu, "Yılın Kareleri" oylamasında AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
"Deprem: Umut" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Madenciler" fotoğrafına oy veren Hacıbektaşoğlu, "Gazze: Kanıt" seçkisinde ise Mohammad Fayq tarafından çekilen "Toplu mezar" karesini seçti.
Hacıbektaşoğlu, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Haber"de Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğraflarını oyladı.
Hacıbektaşoğlu, AA'nın yaptığı işlerin sadece ülkede değil dünyada da ses getirdiğini söyledi.
Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve insanın seçmekte zorlandığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Fotoğrafın gücü insanlığın yüzüne çarpıyor. Güzel ve acı fotoğraflar var. Milletimizi ve insanlığı Allah iyiliklerle, güzelliklerle karşılaştırsın. Bu anlamda fotoğraflarımız da güzel olsun." dedi.
Hacıbektaşoğlu, deprem bölgesinden ve Gazze'den çok acı fotoğraflar olduğunu dile getirerek, yaşamını yitiren insanlara Allah'tan rahmet diledi.
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