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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Yalova Valisi Kaya'nın"Yılın Kareleri" oylamasında seçimi, "Halk, bayrak, özgürlük" fotoğrafı oldu

Yalova Valisi Hülya Kaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Sıtkı Yıldız  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Yalova Valisi Kaya'nın"Yılın Kareleri" oylamasında seçimi, "Halk, bayrak, özgürlük" fotoğrafı oldu

Yalova

 Vali Kaya, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla yapılan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Kaya, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasından sonra başkent Şam'daki Emevi Meydanı'nda toplanan halkın, havai fişeklerle kutlama yaptığı "Halk, bayrak, özgürlük" fotoğrafını oyladı.


"Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın İzmir'de düzenlenen Efes-2024 tatbikatında çektiği "Mavi vatan savunması" fotoğrafını seçen Vali Kaya, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın Burdur Gölü'nde suların çekilmesiyle oluşan çatlakları gösteren "Hayat damarları" karesini oyladı.



 

"Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın İstanbul'da dolunay ve Süleymaniye Camisi'ni birlikte görüntülediği kareyi seçen Kaya, "Spor" kategorisinde de Cem Özdel'in Senegal'in başkenti Dakar'da dev dalgaların arasında ilerleyen sörfçüyü fotoğrafladığı kareyi seçti.



Vali Kaya, AA'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" uygulamasını başarılı bulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"2024 yılının en güzel çekilmiş karelerini seçtik. Her biri alanında çok güzel ve başarılı çalışmalardı. Doğrusu seçerken biraz zorlandık ama seçtiğim kareler biraz daha hem Türkiye hem de dünya gündeminde çok yer almış konulara dair güzel fotoğraflardı. Ben özellikle sanatçılarımıza kıymetli çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. 2025'in hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."


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