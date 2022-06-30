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Kurumsal Haberler

Washington Büyükelçisi Mercan, AA heyetini kabul etti

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

30.06.2022
Washington Büyükelçisi Mercan, AA heyetini kabul etti

Washington

Ziyarette AA heyeti, Büyükelçi Mercan'a AA'nın faaliyetleri ve ABD’deki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yusuf Özhan, Büyükelçi Mercan'a AA'nın çıkardığı "Gökyüzünden Türkiye" ve "AA Photo Book" kitaplarını takdim etti.


Büyükelçi Mercan da AA'nın çalışmalarının son derece başarılı olduğunu ve ajansı takdirle takip ettiğini söyledi.

Ziyarete, AA Amerika Haberleri Editörlüğü görevini yeni devralan Can Hasasu ile editörlük görevini devreden Hakan Çopur da katıldı.

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