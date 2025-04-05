Van Valisi Balcı, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Anadolu Ajansının (AA) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Van
Balcı, mesajında, AA'nın Kurtuluş Savaşı sürecinde halkın bilgilendirilmesinde önemli görev üstlendiği ve milli mücadelenin sesi olduğunu anımsattı.
AA'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu hatırlatan Balcı, şunları kaydetti:
"Kurulduğu günden bu yana ilkeli, güvenilir habercilikle kamuoyunu doğru bilgilendiren ve 13 farklı dilde yayın yaparak Türkiye'nin sesi olan Anadolu Ajansı, 'Değişen Dünyanın Habercisi' mottosuyla her geçen gün kendini geliştirerek, dünyanın en saygın haber ajansları arasında yerini almıştır. 105 yıldır büyük özveri ile kamuoyunu bilgilendirme görevini eksiksiz yerine getiren Anadolu Ajansının kuruluşunun yıl dönümünü kutlar, her kademedeki çalışanlarını tebrik eder, başarılılarının devamını dilerim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.