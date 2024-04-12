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Kültür, Kurumsal Haberler

Uluslararası fotoğraf yarışmalarında AA foto muhabirlerine ödül

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri, uluslararası fotoğraf yarışmaları “London International Creative Competition” ve "LensCulture"da ödül aldı.

Büşranur Koca  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Uluslararası fotoğraf yarışmalarında AA foto muhabirlerine ödül

Ankara

London International Creative Competition'da AA foto muhabirleri Ali Jadallah ve Belal Khaled ikişer, Mustafa Hassona, Ashraf Amra, Abed Zagout, Mustafa Alkharouf ve AA Fotoğraf Haber Müdür Yardımcısı Aytaç Ünal birer ödül kazandı ve AA bu yarışmada, "fotoğraf-video" kategorisinde 9 ödülün sahibi oldu.

Gazze’de görev yapan AA foto muhabirleri Ali Jadallah, Belal Khaled, Mustafa Hassona, Ashraf Amra ve Abed Zagout, yarışmada İsrail’in Gazze’ye saldırılarına ilişkin fotoğraflarıyla ödül kazandı.

Uluslararası Af Örgütünün, İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgelediği kanıtlar arasında gösterdiği fotoğrafıyla ödül alan AA foto muhabiri Mustafa Alkharouf, Kudüs'te görev yapıyor.

AA Fotoğraf Haber Müdür Yardımcısı Aytaç Ünal da Kazakistan'ın başkenti Astana'nın mimari simgelerinden "Atyrau Köprüsü" fotoğrafıyla ödüle değer bulundu.

Dünyanın her yerinden "mimarlık", "fotoğraf-video", "sanat", "grafik", "iç mekan" ve "ürün tasarımı" kategorilerinde fotoğrafları ödüllendirmeyi amaçlayan London International Creative Competition, profesyonel ve amatör kullanıcılara ödüller veren bir yarışma.

"LensCulture" fotoğraf yarışmasında da birincilik ödülü

Öte yandan AA foto muhabiri Erçin Ertürk, uluslararası fotoğraf yarışması LensCulture'ın Portre Fotoğrafları Yarışması'nda "tekil" kategoride birincilik kazandı.

Ertürk'ün ödül kazanan karesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tanksavar mayınının patlaması sonucu gözlerini ve bacaklarını kaybeden Ukraynalı asker Sergey Raylyan'ın portresi yer alıyor.

Dünya çapında sanat, medya, siyaset, ticaret ve popüler kültürlerde çağdaş fotoğrafçılık hakkında fotoğraf ağı ve çevrim içi dergi olan "LensCulture"ın merkezi, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunuyor.

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