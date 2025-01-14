TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu'nun AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "İlk Uçuş" oldu
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Anadolu Ajansının (AA) 2024'e damga vuran olaylara, yaşam ve günlük hayata ilişkin fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Ankara
Demiroğlu, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın Suriye’de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından başkent Şam’daki Emevi Meydanı`nda toplanan halkın, havai fişeklerle kutlama yaptığı anlara ilişkin "Halk, bayrak, özgürlük" fotoğrafını seçen Demiroğlu, "Halk, bayrak, özgürlük ve sevincin bir karışımını görüyorum. 61 yıllık bir özlemin sonucunu kutluyorlar. Suriye'de olması, bu 4 olguyu bir araya getirmesi beni buna itti. Hikayeyi özetliyor. Şu fotoğraf Özgür Suriye'yi söylüyor. ABD'nin Irak'ı özgürleştirmesi gibi değil bu. Halkın gerçekleştirdiği, gerçek bir özgürlük, gerçek bir sevinç. O nedenle bu fotoğrafı seçtim." dedi.
"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mert Alper Derviş'in Kanada’nın Toronto kentindeki Lakefront Promenade Park`ta bir tilki ile farenin karşılaşması sırasındaki reflekslerinin objektife yansıdığı "Zor imtihan" fotoğrafını seçen Mehmet Demiroğlu, tercihine ilişkin "Farenin belki son anlarını yaşarken yenilgiyi kabul etmeyen görüntüsü var. Sona geldiğini biliyor olsa da kabullenmiyor ve mücadele ediyor görüntüsü beni etkiledi. Bizim de böyle olmamız gerekiyor, bitene kadar, adım atamayana, elini, parmağını kaldıramaya kadar devam et mesajını verdiği için bu fotoğraf hoşuma gitti." değerlendirmesinde bulundu.
Demiroğlu, "Haber" kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda TUSAŞ tarafından yürütülen Türkiye`nin en önemli teknoloji projelerinden milli muharip uçağı KAAN'ın, Ankara’daki Mürted Hava Meydanı'ndan ilk uçuşunu gerçekleştirdiği anı gösteren "İlk uçuş" isimli fotoğrafa oy verdi. Demiroğlu, "Ben oradaydım o gün, hala heyecanlanıyorum. TUSAŞ için değil sadece, ülke için çok önemli bir gündü. Bu uçağın uçması bambaşka bir şeydi. Uçak uçmadı esasında orada. Bu fotoğraf bir uçağın değil, esasında bir ülkenin uçuşunu söylüyor. KAAN'ın bize getirdiği şeyler bambaşka ve bunu görüyoruz." diye konuştu.
"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin, İstanbul'da yarım ay, Büyük Çamlıca Camisi ve Galata Kulesi ile birlikte geceyi aydınlattığı ana ilişkin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını seçen Demiroğlu, "Doğa, eski, yeni hepsi bir arada... Bir de İstanbul'u seviyorum. Hepsi bir araya gelince bu güzel fotoğraf ortaya çıkmış. Benim oyum buraya." dedi.
Demiroğlu, "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda makaralı yay finalinde milli para okçu Öznur Cüre Girdi'nin, İran'dan Fatemah Hemmati`yi yenerek altın madalya kazanma sevincine ilişkin "Azimle gelen" isimli fotoğrafı tercih etti. Demiroğlu, "Azim benim için, başarı için çok önemli. Bu fotoğrafta azmi, engelli olmanın bir şeye engel olmadığını, istendiği zaman, çalışıldığı zaman başarıldığını görüyoruz. Sevinç, sevinç gözyaşları, başarı, azim var." ifadelerini kullandı.
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