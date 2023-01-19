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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay'ın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Annesinin iki gözü" oldu

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihlerini yaptı.

Bilal Güler   | 19.01.2023
Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay'ın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Annesinin iki gözü" oldu

Kabil

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay,  AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


Annesinin iki gözü

Haber kategorisinde Sayed Khodaiberdi Sadat'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Çocuk Sağlığı Hastanesinin yetersiz beslenme kliniğinde fotoğrafladığı "Annesinin iki gözü" adlı fotoğrafı tercih eden Erginay, spor kategorisinde Ales Beno'nun "Dünya'nın Sultanları", Çevre ve yaşam kategorisinde ise, Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğraflarına oy verdi.

Anadolu Ajansının her sene düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasının hem sanatsal hem de yıl içerisinde yaşanan olayları yeniden hafızalarda tazelemesi açısından yüksek kaliteli fotoğrafları barındırdığını kaydeden Cihad Erginay, kendisinin de Afganistan'daki görevi sırasında burada yaşanan insani drama tanıklık ettiğini anlattı.

Erginay, "Haber kısmında, Afganistan'daki arkadaşımızın çektiği fotoğrafı seçtim. Çünkü, kendim de şahsen burada yaşanan bu acıları gözlemliyorum, yaşıyorum. Buradaki çocukların yetersiz beslenme sebebiyle çektiği sıkıntılar çok büyük bir sorun ve bu sorun gittikçe de ağırlaşıyor Afganistan'da. Ne yazık ki, iyiye doğru bir gidiş yok. Dolayısıyla, bu fotoğraf benim için çok anlamlıydı. Bu nedenle ona oy verdim." diye konuştu.


Yangın müdahalesi

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi olarak Afgan kadınların temel haklarını desteklediklerini ifade eden Erginay, spor alanındaki tercihinde bu düşüncenin de etkili olduğunu söyledi.


Dünyanın sultanları

Büyükelçi Erginay, şunları kaydetti:

"Spor alanında özellikle kadın takımımızın başarısına temas etmek istedim. Çünkü Afganistan bağlamında kadın hakları önemli bir gündem maddesi. Dolayısıyla buna vurgu yapmak istedim. Ayrıca kulüp bazında çok önemli bir zaferdi. Çevre ve yaşam bağlamında da daha çok çevresel bir olaya temas etmek istedim. Orada her sene yaşadığımız orman yangınlarından etkilenen kaplumbağaya su verilmesi, yıkanması fotoğrafı hem günümüzün çok önemli bir sorununa temas ediyor hem de fotoğraf olarak çok samimi bir fotoğraftı. Bu nedenle ona oy verdim."

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