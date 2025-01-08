Dolar
35.37
Euro
36.58
Altın
2,652.69
ETH/USDT
3,343.10
BTC/USDT
95,564.00
BIST 100
9,965.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Tanrıkulu'nun tercihi "Gece şehri" oldu

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Tanrıkulu'nun tercihi "Gece şehri" oldu Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Ankara

Tanrıkulu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat", "Haber", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Dünya ve Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra Atina 2004 Olimpiyatları'nda da gümüş madalyası bulunan eski milli tekvandocu Tanrıkulu, "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in objektifine yansıyan "Gol sevinci" isimli kareyi beğendi.

Tanrıkulu, milli futbolcu Merih Demiral'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'ya karşı attığı golün ardından bozkurt işareti yaptığı anı kaydeden fotoğraf hakkında "Bu olay sabahtan akşama kadar konuşulması gereken bir konu. Türklüğün sembolü olan bir sembolü yaptı diye 2 maç ceza verdiler. Çok farklı yerlere çekiliyor. Siyasi olarak güçlü ülkeler bu tür konularda karar alıcı merci oluyor yine. Haksızlıklara göz yumuyorlar." yorumunu yaptı.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafını tercih eden Tanrıkulu, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" isimli fotoğrafına oy verdi.

Tanrıkulu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Parçalı buzlu", "Günlük Hayat" kategorisinde de Hamit Yalçın'ın "Gece şehri" fotoğrafını seçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu'daki 5 kentte soğukların etkisiyle sis, kırağı ve buzlanma oluştu
TÜBİTAK 6 personel alımı yapacak
Türkiye ve dünya gündemi
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-33" operasyonlarında 36 şüpheli tutuklandı
Erzurum'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Tanrıkulu'nun tercihi "Gece şehri" oldu

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Erden'in favorisi "O bakış" oldu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu'nun favorisi "Gece nöbeti" oldu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu'nun favorisi "Gece nöbeti" oldu
Uluslararası Maarif Erbil Okulları öğrencileri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı

Uluslararası Maarif Erbil Okulları öğrencileri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı
Piyanist Tuluyhan Uğurlu, "Şehrin Hayaleti" fotoğrafını seçti

Piyanist Tuluyhan Uğurlu, "Şehrin Hayaleti" fotoğrafını seçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet