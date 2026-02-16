Dolar
Kurumsal Haberler

TEİAŞ'tan Anadolu Ajansına ziyaret

Türkiye Elektrik Üretim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Deniz Coşkun, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru'yu ziyaret etti.

Gülşen Çağatay  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
TEİAŞ'tan Anadolu Ajansına ziyaret Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

AA Genel Müdürlüğünde yapılan görüşmede, TEİAŞ ve AA arasında gerçekleştirilecek projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

TEİAŞ İletişim ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Cüneyt Zekeriya Çifter ve AA Teknoloji Koordinatörü Emre Çebişli'nin de bulunduğu görüşmenin ardından, ziyaret karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Benzer haberler

